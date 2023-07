Kenia Ontiveros Larry embarazo: ¿No la soporta?

Siendo entrevistado para El Gordo y la Flaca, Kenia reveló por los malestares que ha estado pasando: «Con este embarazo a veces no me tiene paciencia, le digo ‘mira me da sueño, me da hambre’. A veces ando de buenas a veces ando de malas pero esa es la embarazo son las hormonas».

A lo que Larry dijo: «Échale la culpa a las hormonas». Pero los dos continuaron su estadía de maravilla en lo que estaban siendo entrevistados. «Cada vez que se de esta pareja está preñada, cuantos niños tiene ya?», fue uno de los comentarios que les dejaron.