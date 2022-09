Y es que aunque no especificó si se ‘tocará’ la cara, Kenia Ontiveros adelantó que le toca cambiar sus implantes de pechos, por lo que aprovechará para hacerse ‘varios arreglitos’ en el cuerpo, lo que terminó desatando decenas de comentarios por parte de sus seguidores quienes le pidieron que no se pusiera en riesgo.

Y ella muy sincera comentó: “A días de operarme… me voy a hacer todo, todo menos la cara… cadera, pompis, todo…”, expresó señalando el cuerpo lo que sin duda ocasionó la sorpresa de sus seguidores quienes no dudaron en comentarle sus puntos de vista sobre si en verdad es lo que físicamente necesitaba.

Le piden a la esposa de Larry Hernández que no lo haga

Ante la confesión de Kenia Ontiveros, las reacciones de la gente no se hicieron esperar y le pidieron que no se hiciera nada: “Ya fui a ver al cirujano y hace bien trabajo suerte Kenia”, “La verdad ella es muy bonita y guapa así cómo está, no le hace falta nada de eso, pero bueno cada quien”, “Que padre que se hará varios arreglitos aunque ella no necesita nada está hermosísima”, “La verdad Kenia no necesita operarse, es linda así como ella es. Hasta parece muñequita de porcelana”.

Más personas aseguraron: “Tanto que Larry le decía que no quería que Kenia se hiciera como su mamá y ya va a empezar”, “Lo único que ese doctor ha de usar el mismo molde, todas quedan igualitas a las otras, pero bueno, con dinero todo es posible!”, “Se ve que Kenia ha bajado de peso se le nota en su carita”, “La lipo papada también”, “Amo a esta mujer, siempre tan real”, “Ese doctor deja unos cuerpos perrisimos”, se puede leer.