Mediante unas fotografías y videos de Instagram , la empresaria ex amiga de Mayeli Alonso apareció con su cabello largo y rizado café perfectamente maquillada como el emblemático personaje de Michelle Pfeiffer en Batman y lista para conquistar a propios y extraños con el cuerpazo que se carga desde hace semanas.

Ahora, a semanas de recuperarse y deshincharse del procedimiento, Kenia Ontiveros en pleno Halloween restregó en la cara de sus detractores que su operación de cuerpo fue lo mejor que pudo hacer por ella, pues luce espectacular con sus encantos bien puestos en todas partes y para que no quedara duda, lo presumió en su disfraz de Halloween.

Más personas se asombraron por cómo quedó el cuerpo de la esposa de Larry Hernández: “Todo eso se come el buen Larry”, “Luces espectacular”, “Qué bella Kenia”, “Nada más le faltó la lipo de cachete”, “Todo bien, Nomas te tendrás que hacer lo de tus cachetes te miras muy redonda de tu cara”, “Mejor ya no te hagas más nada porque ya tenes muy envarillada y vas a parecer la tigresa del norte”, se puede leer.

En una parte del video de Halloween, Kenia Ontiveros menea su trasero mostrando su colita de gata como buena Gatúbela y eleva la temperatura entre sus miles de seguidores quienes no dudaron en comentarle: “Con dinero baila ese gatito”, “Que bonita y que tal la autoestima al 1000, es lo mejor”, “Ahora la lipo papada y quedará espectacular”, “La Gatuela más Bella que he visto”, “Mega cintura”, “La cuerpa de la Kenia”.

“Todo lo que se come Larry Hernández”

Para mala fortuna de Kenia Ontiveros, pese a quedar espectacular de su cuerpo, a muchas personas ahora les parece que su cara necesita una cirugía para diminuir sus pómulos y la papada, sin embargo otros se animaron a aplaudirle a Larry Hernández el haber animado a su mujer a buscar tener una mejor autoestima mediante la operación de cuerpo.

La gente se manifestó con más comentarios: “Pensé que no podías estar de lado por la grasa de tus caderas”, “Ese Larry anda bien enamorado”, “Que bella Catwoman! espectacular el costume Kenia!”, “Todo le quedó buenísimo!!!”, “Eres hermosa y quedaste muy linda”, “Ay Kenia tenías mejor cuerpo antes de hacerte eso”, “Estas esposas de “artistas “ cada vez más deschabetadas, hablan mal de entre ellas mismas. Compiten entre ellas a ver quien luce mejor operada a ver quien trae mejores garras etc etc ..!! Como si eso fuera lo más importante … quieren llenar sus vacíos y complejos así… mejor deberían de ir con buen psiquiatra”, aseguraron. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE KENIA ONTIVEROS, ESPOSA DE LARRY HERNÁNDEZ CON SU DISFRAZ.