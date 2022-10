“Ella es hermosa como quiera, ¿pero qué fue lo que realmente se arregló?”, “Vieja flaca. Gente de más que no está feliz con lo que tiene”, “Ya se arruinó esta señora”, “La vanidad para cuando tienes dinero en de vez de donar ese dinero para todos los damnificados por el huracán por los temblores para los necesitados”, “Pero tan bonita y joven, no necesitaba nada” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

La esposa de Larry Hernández sube foto ‘súper inflamada’

Pocos días de someterse a una cirugía estética, la empresaria Kenia Ontiveros subió una publicación en la que se deja ver con dren y ‘súper inflamada’, además llena de tallas abajo de la faja: “Esto es de tener paciencia, chicas. Pero me estoy recuperando súper bien”. De nueva cuenta, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar.

“¿No que no recomendabas las operaciones y que ya eras fit?”, “¿No que nunca ibas a llegar a eso, que con puro ejercicio que tú eras fit?”, “¿Y la papada para cuando?”, “Te mirabas mejor cuando hacías ejercicio”, “¿Qué se hizo, no veo el cambio?”, “Estaba mucho mejor cuando hacía ejercicio con Beto Sierra, no se nota cambio!”, “¿Pues no que todo fue gracias a Beto y no sé que tanto? Entonces, le mienten a la gente” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).