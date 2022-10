Kenia Ontiveros muestra cómo drena su cuerpo tras una cirugía estética

La esposa del cantante Larry Hernández exhibe videos de lo que hace en recuperación

Recibe muestras de apoyo de famosas y de su público La esposa del cantante Larry Hernández, Kenia Ontiveros muestra cómo drena su cuerpo tras una cirugía estética que se hizo para mejorarlo, para ello utilizó las redes sociales y causó gran asombro entre sus seguidoras, pues pocas famosas hacen eso frente a sus fans, por lo que ahora dice, solo le queda seguir el tratamiento ¿Ya se ve un cambio? Actualmente la esposa del famoso tiene más de 2.7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y no le da vergüenza decir que se sometió a este procedimiento luego de tres hijos, y todo para verse mejor, así que no dudó ni un segundo en aparecer en un video y explicar cuál es su situación y el proceso que lleva. ¿CÓMO SE SIENTE? De manera textual dijo lo siguiente: “Con dren y súper inflamada, llena de toallas abajo de la faja, esto es de tener paciencia chicas! Pero me estoy recuperando súper bien!”. En otro video previo en el hospital, la famosa influencer comentó esto: “Chicas me estoy recuperando de esta súper tuneada, estoy feliz con mis resultados! Gracias”. Después explicó lo siguiente sobre cómo se siente tras la operación: “Tengo cero dolor. Desde que salí de la cirugía, [tengo] cero dolor, no me duele nada”, compartió hace unos días Ontiveros. “Solamente, obviamente es incómodo andar toda apretada y con moretones, y me siento como molida, pero, cero dolor”. Para ver el video haz click aquí. Se informó sobre Kenia Ontiveros y su cirugía.

Kenia Ontiveros cirugía: ¿QUÉ LE HACEN? Luego la esposa del famoso comentó lo ue le hacen las enfermeras: “Estoy arriba de un pañal y siempre que me vienen a bañar me sacan líquidos”, escribió la influencer en un video en el que se ve a una enfermera o experta dándole masaje y extrayendo líquido de su espalda. “Después me voy a los masajes y me terminan de drenar”. En los videos se ve cómo utiliza una faja y ropa ajustada, precisamente por indicaciones de los médicos, pero detalla que esto es cuestión de paciencia, por lo que de inmediato recibió el apoyo de sus seguidoras, quienes le dieron ánimos a seguir adelante para terminar con su recuperación para que salga con su cambio en las redes sociales. Archivado como: Kenia Ontiveros cirugía

Kenia Ontiveros cirugía: ¿QUÉ LE DIJERON SUS FASN? Algunas personas la animaron a seguir adelante, pero otras no tanto: “Te mirabas mejor cuando hacías ejercicio”, “ella tan bonita siempre, con y sin cirugías, bien buena onda que se ve, súper alivianada siempre, he visto a otras esposas de cantantes y se operan y se hacen el pelo y todo y aun así no cambian, siguen igual, pero esta mujer en realidad es muy hermosa”. “Por eso digo que es más fácil operarse que andar de drama con el marido dizque haciendo ejercicios y comiendo saludable y tanta ching…”, “Yo pienso que las mujeres de hoy necesitan aprender a quererse tal y como son y como Dios las hizo. Pero desafortunadamente a veces, aunque se vean bien no están conformes. Esa es la imagen que dejan para la otra generación Muchas jóvenes piensan que tienen que tener una cierta figura para ser feliz”. Archivado como: Kenia Ontiveros cirugía

OTRAS LA DEFIENDEN Tras recibir algunas críticas, también algunas personas la defendieron: “No debes de justificarte por que te ves así, es un proceso largo para ver los resultados y todo el mundo sabe el trabajo tan fregón que hace el doctor que te operó, no deberías de darle explicaciones a las personas el por qué sigas inflamada”. Pero las críticas regresaron: “Wow que valor! En fin, yo la veo muy cachetona! Recuerdo cuando comenzó fitness después de su última nena, se veía súper”, “que se enseñe a hacer de comer”, “creí que tenías el autoestima bien puesto y te querías como eres, pero veo que no eres una mujer muy bonita no necesitabas eso, pero cada quien hace lo que le plazca”. Archivado como: Kenia Ontiveros cirugía