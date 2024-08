Ken Salazar rompe el silencio y revela qué sucedió con el arresto de ‘El Mayo’ Zambada

“Estas dos cosas son históricas (ambas capturas), pero no hubiera pasado lo que pasó, si no hubiera sido por el esfuerzo conjunto que llevamos con México”, enfatizó.

Y no hubo intervención ni del Gobierno mexicano ni el estadounidense, reveló este viernes el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

¿No fue triunfo del gobierno de EEUU?

El embajador estadounidense insistió en que en esta operación no se destinaron recursos económicos ni humanos por parte del Gobierno de Estados Unidos.

“No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación, no fue un avión de EE.UU., no fue un piloto de EE.UU., no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México”, explicó.

Además, compartió que no se planificó ese vuelo y que el avión en el que llegaron los lideres del Cártel de Sinaloa partió desde el estado de Sinaloa, la base de esta organización criminal en el norte del país.

Salazar confesó que esta acción sorprendió a las autoridades estadounidenses, las cuales dijo, se pusieron de inmediato en contacto con “colegas” y “amigos” del Gobierno mexicano para llevar a cabo su proceso frente a la Justicia en EE.UU.