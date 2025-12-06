Katy Perry y Justin Trudeau debutan como pareja en Japón y desatan críticas por el outfit de la cantante
Publicado el 12/06/2025 a las 17:03
- Katy Perry junto Justin Trudeau
- Críticas al look diplomático
- Mensajes que confirman relación
Katy Perry y Justin Trudeau hicieron oficial su romance con una fotografía compartida desde Japón, donde fueron recibidos por Fumio Kishida, ex primer ministro japonés.
La imagen, difundida en las redes del político asiático, marcó la primera aparición pública de la pareja tras meses de especulaciones.
El encuentro ocurrió durante un almuerzo privado con Kishida y su esposa, Yuko, escenario que permitió ver a la cantante y al exmandatario canadiense en un contexto diplomático inusual.
Su presencia juntos puso fin a los rumores que los habían acompañado desde mediados de 2025.
Un debut que sorprendió al mundo del entretenimiento
La fotografía reveló una faceta distinta de Katy Perry, quien lució un estilo más sobrio de lo habitual, alejado de los looks coloridos con los que suele presentarse en los escenarios.
Pues la artista optó por un conjunto café compuesto por saco y falda, medias negras y botines oscuros, complementado con maquillaje tenue y cabello lacio con raya en medio.
El atuendo, sin embargo, desató opiniones divididas en redes sociales debido al largo de la falda, considerado por algunos como inapropiado para un encuentro diplomático.
“Usar una mini para una reunión así… este es el nivel”, criticaron algunos usuarios, aunque otros defendieron su estilo y señalaron que solo “faltaron unas pulgadas” para cumplir con el protocolo.
Kishida destaca su relación con Trudeau
Fumio Kishida acompañó la imagen con un mensaje en el que recordó la colaboración que mantuvo con Trudeau durante su gestión como primer ministro de Canadá entre 2015 y marzo de 2025.
“Nos reunimos numerosas veces durante mi mandato y trabajamos juntos para fortalecer las relaciones bilaterales”, expresó al mencionar el Plan de Acción Japón-Canadá.
Kishida también elogió el gesto del canadiense al visitar el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima durante la cumbre del G7, una acción que aseguró permanece “profundamente grabada” en su memoria.
La publicación no solo mostró la formalidad del encuentro, sino también la cercanía que aún existe entre ambos políticos.
Trudeau agradece e incluye a Katy en su mensaje
Justin Trudeau respondió a la publicación de Kishida con un mensaje que confirmó públicamente su vínculo con la cantante.
“Katy y yo nos alegramos muchísimo de tener la oportunidad de sentarnos contigo y con Yuko”, escribió, agradeciendo además la amistad del político japonés.
El gesto marcó la primera vez que Trudeau menciona directamente a Perry en una comunicación pública desde que comenzaron los rumores de romance.
La aparición conjunta reforzó las sospechas que surgieron meses atrás al ser vistos cenando en Montreal y posteriormente en uno de los conciertos de la artista.
カナダのトルドー前首相(@JustinTrudeau)がパートナーと来日され、私たち夫妻と昼食をご一緒しました。
総理時代には首相同士何度もお会いし、カナダ訪問時には「日加アクションプラン」の策定など、二国間関係強化に共に汗をかいた仲です。
こうして交友を続けられていることを嬉しく思います。 pic.twitter.com/t9RkbMyip5
— 岸田文雄 (@kishida230) December 4, 2025
Un romance que pasó del silencio a la diplomacia
La relación se oficializa tras rupturas recientes: Perry puso fin a su compromiso con Orlando Bloom en junio, mientras Trudeau anunció su separación de Sophie Grégoire en 2023 tras 18 años de matrimonio.
Ambos, además, son padres y han declarado que priorizan el bienestar de sus hijos mientras construyen nuevas etapas afectivas en sus vidas.
Desde julio de 2025 fueron captados en varios encuentros informales, aunque ninguno había confirmado la relación hasta ahora.
Su aparición en Japón no solo oficializa su vínculo, sino que también evidencia una nueva dinámica entre celebridades y figuras políticas, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del momento.