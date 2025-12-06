Katy Perry y Justin Trudeau debutan como pareja en Japón y desatan críticas por el outfit de la cantante

Katy Perry junto Justin Trudeau

Críticas al look diplomático

Mensajes que confirman relación

Katy Perry y Justin Trudeau hicieron oficial su romance con una fotografía compartida desde Japón, donde fueron recibidos por Fumio Kishida, ex primer ministro japonés.

La imagen, difundida en las redes del político asiático, marcó la primera aparición pública de la pareja tras meses de especulaciones.

El encuentro ocurrió durante un almuerzo privado con Kishida y su esposa, Yuko, escenario que permitió ver a la cantante y al exmandatario canadiense en un contexto diplomático inusual.

Su presencia juntos puso fin a los rumores que los habían acompañado desde mediados de 2025.

Un debut que sorprendió al mundo del entretenimiento

La fotografía reveló una faceta distinta de Katy Perry, quien lució un estilo más sobrio de lo habitual, alejado de los looks coloridos con los que suele presentarse en los escenarios.

Pues la artista optó por un conjunto café compuesto por saco y falda, medias negras y botines oscuros, complementado con maquillaje tenue y cabello lacio con raya en medio.

El atuendo, sin embargo, desató opiniones divididas en redes sociales debido al largo de la falda, considerado por algunos como inapropiado para un encuentro diplomático.

“Usar una mini para una reunión así… este es el nivel”, criticaron algunos usuarios, aunque otros defendieron su estilo y señalaron que solo “faltaron unas pulgadas” para cumplir con el protocolo.