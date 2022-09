La periodista Katie Couric revela que padece cáncer de mama

“Por favor, hágase la mamografía anual”, escribió Couric en su Instagram . “Llegué seis meses tarde esta vez. Me estremezco al pensar qué podría haber pasado si lo hubiera pospuesto más tiempo. Pero lo que es igual de importante, averigüe si necesita una evaluación adicional”.

Sus familiares padecieron cáncer

Couric escribió sobre el historial de cáncer de su familia (su madre tenía linfoma no Hodgkin y su padre cáncer de próstata) y cómo eso la llevó a pensar: “¿Por qué me salvarían? Mi reacción fue de ‘¿Por qué yo?’ a ‘Por qué no ¿yo?’”, comenzó a relatar sobre la reacción a su enfermedad.

“Estaba en medio de una oficina abierta, así que caminé hacia una esquina y hablé en voz baja, mi boca no podía seguir el ritmo de las preguntas que giraban en mi cabeza. ‘¿Qué significa esto? ¿Necesitaré una mastectomía? ¿Necesitaré quimioterapia? ¿Cómo serán las próximas semanas, meses e incluso años?’”.