¿Por qué se casó Kate del Castillo con Aarón Díaz?

Confesión de Kate del Castillo de su matrimonio

Experiencia divertida con Aarón Díaz

Divorcio en 2011, tras dos años

Recientemente, la actriz mexicana Kate del Castillo le concedió una reveladora entrevista a Yordi Rosado para su canal de YouTube.

Entre otros temas, la protagonista de La reina del sur le confesó la verdadera razón por la que se casó con el también actor Aarón Díaz.

Años atrás, estuvo casada con el ex futbolista Luis García, con quien asegura que vivió un tormento, pues la agredía e insultaba.

En primer lugar, Kate del Castillo reveló que se sintió presionada para llegar al altar con Aarón Díaz, a quien le lleva diez años de diferencia.

«Es un chico que es puro amor, puro cariño y todo eso, pero simplemente no era para mí. Me casé muy presionada, nunca me quise casar», expresó.

Segundos después, la hija del también actor Eric del Castillo comentó que lo hizo por darle gusto tanto a las familias de ambos como a él mismo.

Aparte, el protagonista de Lola, érase una vez quería tener hijos de inmediato, a pesar de saber que ella no quería lo mismo.