Kate del Castillo habla en exclusiva de la tercera temporada de la Reina del Sur

Pepe Rapazote se une al gran elenco de este nueva temporada

¿Qué sorpresas habrá en la temporada número 3? Kate del Castillo Reina del Sur. ‘La Reina del Sur’ catapultó la franquicia de Súper Serie de Telemundo, marcando un antes y un después en la televisión hispana”, aseguró Karen Barroeta, EVP, Production & Development de Telemundo Global Studios. Esta tercera apuesta del galardonado drama comienza cuatro años después del impresionante final de la segunda temporada, cuando Teresa Mendoza, quien disfrutaba de una vida idílica junto a su hija, vio su escondite comprometido con la llegada de fuerzas militares. Ahora, despojada de su libertad y nuevamente separada de su amada hija, Sofia, Teresa Mendoza se encuentra en una prisión de alta seguridad en los Estados Unidos por el asesinato de tres agentes de la DEA. “La Reina del Sur” Temporada 3 es una coproducción de Telemundo Global Studios y Netflix. Telemundo tiene los derechos exclusivos de la serie en los Estados Unidos y Puerto Rico, mientras Netflix tiene derechos exclusivos para el resto del mundo en OTT. Kate del Castillo Reina del Sur: Háblame acerca de Teresa Mendoza acerca de esta evolución de la primera a esta tercera temporada. En esta ocasión los actores Kate del Castillo y Pepe Rapazote hablan en exclusiva para Mundo Now sobre esta nueva temporada: “Mira la verdad es que ha evolucionado de miles de formas, desde la primera a la segunda que ya vieron, esa tercera viene de una manera que no sé cómo explicarte por qué ha cumplido no nada más con mis expectativas, sino que ha ido más allá de ellas. Y mis expectativas son muy grandes porque yo interpreto a Teresa Mendoza desde hace 12 años y entonces para mí es muy importante saber que el público primero que nadie va a quedar feliz y satisfecho de ver lo que es la relación y por lo cual aman a la Reina del Sur como serie y a Teresa Mendoza, pues como personaje”. “Así que para mí estoy tan orgullosa del trabajo hecho por todos y con todos los actores que ya estaban desde la primera, de los que se unieron en la segunda y ahora los que se unen en la tercera. Como Pepe, que es un honor y un orgullo tenerlo en la Reina. La verdad es que yo me sorprendí mucho cuando él aceptó y sigo sorprendida y sigo agradecida porque este es un es una gran suma, es una palomita más para el tigre”, dijo la mexicana.

Kate del Castillo Reina del Sur: Háblame acerca de tu personaje Pablo Landero. "Por su parte, el actor de origen portugués, Pepe Rapazote rompe el silencio sobre su personaje en esta nueva temporada: " Bueno, es misterioso, además de reservado, su historia, es un ex coronel del ejército mexicano y después fue de los servicios secretos. Y entonces yo diría que por defecto profesional sí está habituado a hacerlo hablar lo menos posible. Es todo muy secreto, pero más ahora, porque él viene del lado de alguien que no les gusta, ni siquiera a Teresa, ni a los demás". "Entonces, como yo hablo poco y vengo de un lugar poco recomendable, llega 'como no me gusta este hombre, no me gusta este Landero', a nadie le gusta, pero la verdad es que es bueno. En un momento se entiende que es una persona que viene para ayudar y que se llega al lado de Teresa Mendoza lo más posible a lo largo de la serie".

¿Cómo fue ese día que se conocieron y cómo fue también ya después el desarrollo de trabajar juntos con Pepe? "Bueno, primero nos conocimos en un Zoom tal cual, porque estábamos en plena pandemia haciendo la preproducción y este, y yo me acuerdo de ese Zoom y estaba súper emocionada de conocerlo porque conozco su trayectoria y estaba muy bien. Siempre me emociona mucho la gente que llega a unirse a la Reina del Sur y por alguna razón u otra me siento muy sorprendida siempre de que participe gente con un nombre. Eso para mí es Pape Rapazote que se representa un nombre grande y que quiera participar en la reina del Sur", fueron las palabras de la mexicana. "No es fácil entrar en una tercera temporada en un tren que ya tiene tiempo andando. Entonces no cualquiera lo hace y menos con esa entrega y generosidad que como buen actor que es y además haciendo un personaje increíble, que además es un gran actor y hace un personaje de verdad hermoso, que también es lindo para interpretar. Para cualquier actor que esté muy a la par de Teresa Mendoza en ese grado de ser guerreros. Entonces es como son como dos personajes que se encuentran frente a frente y son como un espejo el uno del otro", agregó.

Se toca este tema de denuncia hacia la política y los temas de coyuntura. ¿Tú crees que eso es importante? "Pero por supuesto, yo creo que eso es lo que ha sido siempre la Reina del Sur. Ella ha vivido en un mundo que ella nunca quiso. Y son consecuencias de otras cosas de las cuales ella no fue responsable y ahora sí, como bien dice Humberto (Zurita), esto se ha convertido en un thriller político. Nos hemos alejado completamente del narcotráfico, así que ya se convirtió en un thriller político de acción y que vamos a denunciar muchas cosas". "También vamos a hablar de cosas tan importantes como el tráfico de personas, que es la trata de personas. Así que vamos por otra, vamos todos madurando, la historia va madurando y todo se va moviendo. Todo está en constante movimiento, como somos todos los seres humanos. Así que esta historia también está así y lo verás. Vamos a ver aún un Latinoamérica hermosísimo, por todas partes anduvimos que está padre, es un encuentro también entre todos estos gobiernos de todos estos países, con Estados Unidos, entonces no dejamos a nadie afuera", finalizó la intérprete de Teresa Mendoza.