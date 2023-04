Mediante su cuenta de Instagram , la también conocida como ‘la Reina del Sur’, dejó un mensaje de despedida para Raúl Padilla López a quien consideraba como su amigo, así como lo hicieron más estrellas del mundo del espectáculo y más con las especulaciones de que pudo haber cometido suicidio, algo que no está confirmado.

El pasado fin de semana el mundo de la cultura, la educación y el entretenimiento se vistieron de luto al darse a conocer la inesperada e impactante muerte del ex Director de la Feria Internacional del Libro (FIL) y ex rector de la Universidad de Guadalajara, México, Raúl Padilla López quien presuntamente se habría suicidado.

No sólo Itatí Cantoral demostró estar devastada tras la muerte de quien llamó ‘el amor de su vida’, sino también Kate del Castillo quien utilizó su cuenta de Instagram para dejar un conmovedor mensaje aludiendo al fallecimiento de un querido amigo y colega suyo para quien tuvo emotivas palabras: Raúl Padilla López.

El sentido mensaje de la actriz por muerte de Raúl Padilla López

En una foto a blanco y negro con la imagen de Raúl Padilla López y el moño negro en señal de luto, Kate del Castillo no dudó en expresar su apoyo, gratitud y devastación ante la vida del ex académico y ex director de la FIL que por años impulsó proyectos culturales de gran relevancia para todo México y ella hizo énfasis en esto.

“Descansa en Paz querido amigo. No tengo más que gratitud por haber coincidido contigo. Gracias por tu amistad , tu generosidad , tu apoyo incondicional y tu sabiduría. Gracias por tus consejos y las risas querido Licenciado. Deseando te encuentres en un viaje de paz y amor infinito. Aquí serás recordado siempre y celebraremos tu vida. Todo mi amor para su familia. La educación y la cultura está de luto. Descansa en paz”, escribió la mexicana.