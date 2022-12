Este suceso levantó muchas especulaciones sobre la salud del primer actor, pues a los internautas les era increíble que Eric del Castillo no pudiera reconocer a su propia hija. Miles de comentarios surgieron por esto, pero ahora la actriz ya salió a decir la verdad de su padre.

Hace unas semanas circulada un video en las redes sociales dónde se puede ver como Kate del Castillo quería sorprender a sus padres al llegar de sorpresa a la Ciudad de México sin decirle nada a sus padres, pero ella terminó siendo la sorprendida ya que Don Eric no la reconoció.

Sobre lo que aqueja al participante de la telenovela Mi secreto, Kate dijo que tiene completamente deteriorada la mácula, la parte de la retina que es un tejido sensible a la luz en la parte de atrás del ojo. Esta degeneración macular relacionada con la edad (AMD, por sus siglas en inglés) es un padecimiento ocular que puede nublar la visión central.

Kate del Castillo padre: “Por eso no me reconoció”

“Lo que pasa es que ya no ve bien, por eso no me reconoció”, le dijo la actriz a la periodista mexicana. “Mi papá está más cuerdo que nunca”, aseguró Kate. Además, también se burló de las ocasiones en que las redes han mentido con la muerte de su padre Don Eric del Castillo.

“La verdad es que queremos ver a don Eric en una novela, se me antoja verlo de malo, muy malo y bueno, la edad nos llega a todos en la vida, pero ver a nuestros papás ya es un privilegio”, un internauta dejo este comentario en la ENTREVISTA que tuvo Kate con Adela.