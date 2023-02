Y es que por mucho tiempo y aunque siempre ha tenido parejas masculinas, la sexualidad de Kate del Castillo se ha puesto en duda por muchas personas, sin embargo la bella mexicana no le importa lo que digan o especulen de ella y esta vez apareció celebrando de muy buen humor y con un video que dejó en evidencia que se la pasa de maravilla.

Aunque en un principio ‘La Reina del Sur’ vaciló en si bailar o no pues estaba siendo grabada por sus acompañantes, es obvio que se dejó contagiar por la buena vibra y decidió seguir la fiesta por lo que no dudó en mostrar sus buenos y sensuales pasos hasta perrear hasta el suelo con la animada mesera.

Entre la música, el alcohol y el buen ambiente, Kate del Castillo se dejó ‘querer’ y bailó no sólo con una mesera que puso ‘la fiesta’, sino también con otra más guapa y que se le acercó para perrear, por lo que los comentarios en torno a la grabación no se hicieron esperar y la gente terminó confirmando lo que pensaban.

Toda la gente que estaba en la habitación se puso a bailar y a grabar con su celular los sexys movimientos de Kate del Castillo a quien le rodearon todos los meseros para celebrarla aunque no necesariamente se trataba de su cumpleaños puesto que la actriz los cumple hasta el mes de octubre.

Confirman lo que pensaban de la actriz

Los comentarios de la gente en torno al video no se hicieron esperar: “Amo esa mujer por su carisma”, “La chica que entró de Primero se lo llevó todo la amé”, “Los meseros como que se equivocaron de trabajo. Esos son bailarines será!”, “Alguien como yo, que no podía quitar los ojos de la primera mesera?? Se quedó con el show! La mejor!”, “Lo que debe de ganar los camareros debe ser muy buena la paga para destacarse así bailando”.

Más personas aseguraron: “Definitivamente quien se robó la atención para mi es la primer mesera por ese ritmo”, “Si mi cumpleaños no me sorprenden así, y la mesera de adelante no baila así…no quiero nada”, “Me enamoré de la primer mesera digo de sus movimientos..wow mis respetos!!”, “que bien baila la mesera que va delante wow , que buena vibra en ese restaurante”, opinaron. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE KATE DEL CASTILLO CON LA MESERA.