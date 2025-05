Kate del Castillo: “Como latina, aún me siento invisible en Hollywood”

La actriz mexicana Kate del Castillo, reconocida mundialmente por su papel protagónico en La reina del sur, afirmó en una reciente entrevista con La Opinión que aún se siente “invisible” en Hollywood.

Denunció que las mujeres latinas siguen siendo “sexualizadas y estereotipadas” en la industria del entretenimiento estadounidense.

Esto a pesar de décadas de lucha por una mayor representación.

Así lo informa EFE.

