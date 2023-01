Le llueven críticas por su polémica foto

En la fotografía la podemos ver con dos coletas en el cabello, lo que parece ser un vestido negro y sentada en el inodoro haciendo del baño, sin embargo, la reacción que generó el hecho de que Karol G haya aparecido de esta forma, no fue precisamente de forma positiva.

Un medio de compartió dicha publicación de la intérprete de ‘MAMIII’, fue La Lengua Te Ve por medio de Instagram, en donde no dudaron en criticarla duramente y asegurar que solo busca llamar la atención: “¿Qué se puede decir? Esto es lo que los jóvenes y no tan jóvenes idolatran”, “Y dicen que la vulgar es otra”, “Está desesperada”, “Esto es lo peor, qué tipa tan vulgar”, “Desagradable, deberían dar qué hablar por su talento no por la pelotudez”, “Debería ya meterse a la pornografía, le quedaría bien”, “Lo que tienen que hacer cuando no hay mucho talento”. Archivado como: Karol G se fotografía con los pantis abajo