“‘TQG’, la canción que tengo con Shakira se hizo número global y que lo más probable es que termine en número uno en Estados Unidos. Me siento así de emocionada y lo comparto porque me siento muy bendecida”, dijo entre lágrimas la cantante colombiana Karol G .

Es por eso que la ex de Anuel AA, no pudo contener la emoción y las lágrimas al reconocer que está muy agradecida por el apoyo que ha estado teniendo de la gente, sin embargo, también aseguró lo inesperado sobre Shakira, a quien le agradece rotundamente.

Karol busca inspirar a muchas personas a través de su música y dijo sentirse bastante afortunada por todas las oportunidades que se le han presentado en su vida. “Lo que yo pueda inspirarle a las personas y me siento muy especial por todo el amor que me regalan, porque hay millones de personas en el mundo y me siento especial”, indicó la cantante.

Karol G rompe en llanto: “Hasta la vida me mejoró”, confiesan las artistas

Un verdadero golpe bajo recibieron los ex de las famosas cantantes colombianas, pues tanto Shakira como Karol G confirman sospechas sobre la letra de su tema musical TQG. En la canción se mencionan cosas como: “te fuiste diciendo que me superaste, te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que todavía me vez todas las historias”, “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito” menciona ‘La Bichota’.

Mientras que Shakira, quien ya estrenó anteriormente otros tres temas musicales arremangando en contra de Gerard Piqué, sorprendió dar polémicas declaraciones en su canción, tales como: "Verte con una nueva me dolió, lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido, hasta la vida me mejoro.", "Lo que tú novia me tiró, eso ni da rabia, yo me rio", confiesa la intérprete de "Las de la Intuición".

