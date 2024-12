Karla Panini asegura que «Volvería a robarse a Américo Garza» sin arrepentimiento y desata polémica

Karla Panini se defiende públicamente.

Confiesa que volvería a robarse a Américo.

Recibe fuertes críticas en redes sociales.

Karla Panini ha vuelto a estar en el ojo del huracán luego de sus polémicas declaraciones sobre su relación con Américo Garza.

La animadora, conocida por su participación en Las lavanderas, confesó sin reservas que, si tuviera la oportunidad, «volvería a robarse» al esposo de Karla Luna, su ex amiga y compañera de trabajo.

En un reciente video que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, Panini aseguró: “No lo puedo evitar, me enamoré de mi marido y lo siento, soporten, me vale gorro lo que digan todos”.

Esta confesión ha desatado una ola de reacciones, especialmente por parte de quienes la critican por la manera en que comenzó su relación con Garza, quien estuvo casado con Karla Luna en ese entonces.

Karla Panini defiende su relación con Américo Garza y asegura que lo volvería a «robar»

Karla Panini: «Soy muy feliz con mi marido que me robé, y me lo vuelvo a robar mil veces.» Sin palabras. pic.twitter.com/6iX8aDMBi4 — Chanclitas 🩴🏝️ (@Flops4love) December 17, 2024

Karla Panini continuó expresando, entre risas: “Yo soy muy feliz con mi marido, del que me enamoré, el que me robé, me encanta y me lo volvería a robar, para que sepan, 350 mil veces más me lo vuelvo a robar”.

La declaración fue acompañada de una actitud desafiante que generó aún más revuelo.

La comediante añadió que si Américo Garza decidiera separarse de ella, tendría una estrategia lista para reconquistarlo: “Si se va con otra, me lo vuelvo a robar, lo vuelvo a engatusar y lo vuelvo a embrujar”.

La relación de Panini con Garza comenzó en 2017, después de que él se separara de Karla Luna, quien años después fallecería de cáncer.