"Barbara Walters falleció en paz, rodeada de sus seres queridos, en su casa. Vivió su vida sin remordimientos. Fue una pionera no solo para las mujeres periodistas sino para todas las mujeres", dicta el comunicado en el que no se revelaron las causas de su muerte.

La conductora mexicana Karla Martínez inició el primer programa de Despierta América del 2023 con mucha tristeza. Pues el fin de semana pasado se dio a conocer la muerte de la periodista estadounidense Barbara Walter y Karla no dudó en recordarla.

En modo de hacerle un homenaje, en el programa matutino Despierta América no dudaron en dedicarle una sección a Barbara Walters dónde relataron sus mayores logros. Resaltando que ella cambió la forma de ver a las mujeres dentro del periodismo, algo que Karla lo agradeció.

"Tuve el honor, la dicha de sentarme al lado de ella en su programa The View", reveló Karla en pleno Despierta América. "Fue un momento muy especial porque cuando yo estudiaba la carrera también pues era una de esas mujeres que nos inspiraba todas".

Karla Martínez de luto: Le dio un consejo

“Le dije incluso que ella había sido pues de alguna manera una inspiración y ella me dice estaba muy agradecida. Le pregunté que cuál sería ese consejo que me daría y me dijo ‘siempre ser fiel a tu esencia'”, con mucha emoción la conductora de Despierta América compartió este recuerdo.

"Barbara, gran Ser humano y haciendo Honor a su nombre; profesional que Rompió Todas las barreras de su época y Dejó Gran Camino", dejó un usuario este comentario en honor a la fallecida periodista.