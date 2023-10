Karla Martínez hace confesión sobre su esposo

Durante una conversación en su propio programa, Martínez reflexionó sobre su experiencia como figura pública y la razón detrás de su reluctancia a compartir imágenes con su esposo.

«En mi caso, yo les comparto que, por ejemplo, bueno yo que soy figura pública por mi trabajo, pues tengo mis redes sociales», dijo a primeras instancias.

«Mi esposo no tiene una sola red social y no le gusta para nada que lo publique. Y mucha gente a veces me pregunta ‘¿por qué no sale tu esposo?'».

«Porque yo respeto que él quiere ser una persona privada y es super tranquilo y eso es muy importante», expresó Martínez en el programa.