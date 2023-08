Una vez que comenzó a explicar el propósito de su obra, Karla Martínez no resistió y arremetió en su contra.

Sin embargo, la mexicana no se mostró de acuerdo ante el contenido que se encontraba promoviendo.

«A ver Albert, me voy a acercar porque me están dando ganas de ahorcarte», dijo Martínez mostrando su desacuerdo.

Sin embargo, Karla Martínez no daba crédito a lo que el escritor decía en la pantalla sobre la infidelidad.

«Ser infiel te da una vitalidad extraordinaria que no se puede comparar con nada», comenzó Albert XL Arnaiz.

Defiende su posición

Albert XL Arnaiz a pesar de los comentarios de Karla Martínez continuó con su explicación de su libro.

Señaló que te ayudará a llevar a cabo una infidelidad sin que puedas ser descubierto y no dañar a tu pareja.

«Siendo infiel sin que te pillen no te pillarán con lo cual no hay traumas, no hay dolor, es así de sencillo», declaró el invitado.

«Esto es para personas que han decidido ser infieles, una vez han decidido ser infieles el libro ayuda a hacerlo bien», sentenció.