¿Quién es Karla Guilfú Acevedo, la Miss Puerto Rico 2023?

Karla Guilfú Acevedo: Miss Puerto Rico

Enfoque en salud mental

Éxito en preliminar de Miss Universo

En entrevista para Telemundo, Karla Guilfú Acevedo compartió lo que quiere lograr durante su participación en Miss Universo 2023.

«Dejar un legado dejando claro sobre como nosotras las reinas de belleza somos relevantes para nuestra sociedad», expresó.

En esta misma charla, Miss Puerto Rico dijo que, al igual que otras participantes, tiene el poder de que las escuchen, por lo que asumen esa responsabilidad con amor.

«En mi caso particular, me he centrado en la salud mental y la labor comunitaria y como es que nosotras podemos hacer mucho», reveló.

«Estoy representando a mi hogar»

Antes de finalizar con esta entrevista, Karla Guilfú Acevedo aseguró que lo que más le enorgullece es que está representando a su hogar.

«Estoy representando a mi patria, a mi cultura, mi idiosincrasia, a la gente que amo y es el país que me vio crecer», comentó.

Por último, la participante de Miss Universo comentó que es un honor llevar a Puerto Rico sobre su pecho.

«Siempre lo soñé… pero nunca se me dio y se me dio dentro de este otro espacio, así que para mí es un sueño cumplido», finalizó.