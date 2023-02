Karina Banda se viste de luto por muerte de su abuelo

“Te amo con todo mi corazón” reveló fueron las últimas palabras que su abuelo le dijo. “Con eso me voy a quedar toda mi vida. TE AMO TAMBIÉN CON TODO MI CORAZÓN. Descansa en paz abuelo. Siempre vivirás en nosotros”; finalizó el mensaje en la publicación.

“Justo hace un mes fui a verte, me negué a decir y pensar que iba a despedirme de ti, pero hoy se que fue la última vez que pude verte y abrazarte”; escribió banda en la publicación. El texto acompaña la fotografía donde toma la mano de su abuelo con cariño.

No se deja caer en la tristeza

Tan solo una horas después de confirmar con sus seguidores en redes sociales la lamentable noticia de la muerte de su abuelo, compartió otra publicación en sus historias. Tal parece que a pesar de la triste noticia, la conductora no se va a dejar caer en la tristeza por la muerte de su ser querido.

“El día de hoy es de sonrisas y no de lágrimas, de alegrías y no de tristezas, de victorias y no de derrotas, este día está en manos de Dios pues en el encontramos nuestro lugar seguro. ¡Amén!”. Dice la publicación compartida por medio de las historias de la presentadora mexicana.