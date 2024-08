«Muchas veces al traducirlo no nos sale como del corazón y mi ex esposo era Testigo de Jehová y era más complicado», dijo.

«Porque hasta para pelear uno quiere pelear en su idioma, y no sólo en eso sino también para expresarte», se escucha decir a Karina Banda.

«Voy a contarles un poco de mi historia, en lo personal no tuve muy buena experiencia estando con una persona norteamericana», comenzó diciendo.

Ante los cuestionamientos de Ana Patricia Gámez , la esposa de Carlos Ponce dio su opinión y no se quedó callada sobre su pasado.

La confesión de Karina Banda

Karina Banda sintió la falta de conexión con su exesposo por el tema del inglés y que era Testigo de Jehová.

«Mis papás no hablaban inglés, su familia no hablaba español y yo sentí que no había conexión por ningún lado», manifestó la presentadora.

Y es que aseguró que el tema del idioma es importante en una relación entre pareja de dos nacionalidades porque los sentimientos se pierden con la traducción.

Ana Patricia Gámez y María Celeste Arrarás se sorprendieron de las palabras de su compañera. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO.