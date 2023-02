¿SE CANSÓ DE SU ESPOSO CARLOS PONCE Y SE SEPARA? Karina Banda deja a su marido y confirma sospechas con inesperado anuncio (VIDEO)

Karina Banda se pone a hablar de un tema importante

¿La esposa de Carlos Ponce se separará del actor?

¿Cumplir un sueño le cuesta su matrimonio? La conductora Karina Banda dejó Enamorándonos para cumplir con un proyecto alterno a dicho espacio de Univisión, sin embargo eso fue hace meses y ahora la esposa de Carlos Ponce hace un inesperado anuncio que pocos esperaban… ¿será que ya no soportó su matrimonio y decidió separarse del actor y cantante? Y es que durante muchos años la mexicana había buscando una oportunidad en la televisión y la gran exposición que tuvo durante ‘Enamorándonos’ la puso en el mapa de las consentidas del público hasta que su lugar de nuevo fue ocupado por la conductora original Ana Patricia Gámez quien volvió al espacio, ahora ¿le llegó otro cambio? ¿Karina Banda deja a su marido por un sueño? Mediante su cuenta de Facebook, la conductora mexicana compartió su emoción por lo que estaba preparada para realizar y aunque muchos especularon que posiblemente se convertiría en mamá, lo cierto es que no tiene que ver con ser madre, pues comenzó aclarando algo en una transmisión en vivo. Justo cuando sus fanáticos pensaron que se trataba de un embarazo, con sus palabras tiró por la borda dicha teoría: “Yo creí, literalmente que ese sueño nunca lo iba a cumplir y no porque no luchara por él sino que ya estaba, según yo, tan feliz con lo que había logrado, que yo me había olvidado de este sueño y lo veía muy lejano para que sucediera”, comentó.

La esposa de Carlos Ponce contó lo que estaba viviendo ¿Se tomó un tiempo para alejarse de todos incluyendo su esposo y su perrito? Y es que en la vida nada es gratis y Karina Banda sabe que tenía que hacer un sacrificio para llegar a cumplir un sueño: “No puedo creer lo que estoy viviendo, con eso les voy a decir todo. ¡Aquí estoy, los sueños se cumplen!”, dijo emocionada. Y es que dijo que se irá a vivir a Argentina durante varios meses con todo y que estará alejada de su marido Carlos Ponce: “Yo soy mucho de creer que los planes de Dios son perfectos, a veces hay cosas que nos toman por sorpresa, habrán cosas que no entendamos y nos duelan pero al final del día, espero que mi testimonio sirva mucho para todos los que estén pasando por algo. Dios siempre tiene un mejor plan”, expresó en su en vivo de Facebook.

Karina Banda mostró un video de su llegada a su nueva casa Nerviosa, la mexicana no supo explicar bien a sus seguidores lo que está pasando en estos momentos en su vida: “Les puedo decir que aquí voy a estar viviendo por dos meses y medio, estaba bien nerviosa, miren, se me pone la piel chinita, pensaba mucho en que me tenía que ir de mi casa, separarme de Carlos, de Bruno, de mi familia, dejar un ratito mi hogar para esta aventura que me tiene super emocionada, estoy, escuchen los que le voy a decir, estoy cumpliendo el sueño que tuve toda mi vida, con eso se los digo todo”, precisó dichas palabras de la que hizo eco ‘People en Español’. La esposa de Carlos Ponce aseguró que lo que estaría por vivir era un sueño que tuvo desde siempre: “El sueño que yo tenía de niña profesionalmente hablando lo estoy cumpliendo ahora. ¡No les puedo decir mucho de lo que estoy haciendo!”, manifestó muy emocionada pero sin dejar clara la idea de a lo que se refería.

¿La gente le aplaude por tomarse un tiempo alejada de su esposo Carlos Ponce? Antes de finalizar su ‘en vivo’, Karina Banda aseguró que no pasaría mucho tiempo para enterarnos de qué hablaba: “Ya saben que soy carta abierta con ustedes, pero hay cosas que a nivel de mi trabajo y mi compañía, no les puede contar, no me corresponde decir a mí, pero muy pronto lo van a saber…”, dijo y la gente reaccionó. “Hola ¿es verdad que está embarazada?”, “Donde estás, ayer vi que te ibas de viaje pero no me dio tiempo de ver para donde ibas”, “Argentina es un país muy bonito y sí la economía sudamericana está cañón está difícil”, “Carlos es bueno padre y esposo, Linda familia”, “Karina. No seas mala con tu Marido. Cuando te ayuda para organizar. Agradécele”, se puede leer en los comentarios. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO KARINA BANDA.

TE PUEDE INTERESAR