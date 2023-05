¿Quiere tener hijos?

Karina Banda, rompió el silencio sobre varios temas que le interesan a la audiencia conocer y uno de ellos, es sobre su relación con Carlos Ponce y se desea tener hijos con el actor de cine y televisión. De acuerdo con sus declaraciones, ella sí desea tener hijos al igual que él, pero están esperando a tener el momento perfecto para que llegue al mundo.

«Sí queremos tener hijos. Bueno, está pasando que Karina está esperando el momento perfecto y yo sé, me han dicho las personas que ese momento perfecto no existe. Creo que si no tengo hijos está bien, pero si me da miedo que cuando quiera tener hijos, no pueda tener», declaró Karina Banda en el programa ‘Sin filtros’.