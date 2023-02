Karina Banda comparte triste noticia durante transmisión (VIDEO)

En la transmisión Karina mostró algunos de los productos que usa en su rostro al momento de maquillarse, así como algunas de las herramientas para el maquillaje como brochas. Sin embargo, no esperábamos que hiciera una impactante revelación en plena transmisión.

La conductora mexicana se encuentra en Argentina trabajando en un nuevo proyecto, el cual aún mantiene muy en secreto. Sin embargo se ha encargado de dar unas cuantas pistas a sus seguidores sobre su nuevo trabajo. Banda no esperaba que su transmisión tomara otro rumbo cuando la comenzó.

“Está muy enfermito” reveló la presentadora

La presentadora confesó tener las ganas de regresar por un tiempo a sus tierras y pasarla en familia. Y es que antes de retirarse a trabajar en su nuevo proyecto, fue a visitar a su abuelo, el cual según sus palabras “está muy enfermito”. Razón por la que le gustaría volver una temporada.

“Tengo unas ganas terribles de irme una temporada, estar con mi familia, justo antes de venir aquí me fui a Monterrey a visitar a mi abuelito que está muy enfermito. Todos los días le hablo por videollamada, pero ya se la pasa dormido, entonces ya no he podido saludarlo”.