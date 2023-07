«Nada es coincidencia. Justo a 10 años de irme de México y dejar atrás el sueño que tenía desde niña de trabajar en televisión nacional en mi país, Dios y la vida me sorprenden», declaró la conductora de Univisión, en un reciente post de Instagram y causó la emoción de sus seguidores, quienes no dudaron en responder al mensaje.

¿ESTÁ EMBARAZADA? Karina Banda sorprendió al dar a conocer una inesperada noticia a través de redes sociales. La conductora mexicana, no dudó en compartir con sus seguidores el especial secreto que guardó durante meses y reveló que se encontraba sumamente emocionada de por fin poder hablar al respecto sobre el tema.

¡Y no! Su secreto en esta ocasión no es un bebé, como muchos de sus seguidores sospechaban, sino que la mexicana está por ingresar al nuevo proyecto de Televisa-Univisión, donde estará conduciendo el reality show Hotel VIP. Este programa será transmitido en televisión nacional y también por Unimás.

Karina Banda Hotel VIP: «No me lo creería»

La conductora compartió tres fotografías y una muestra a la mexicana en sus inicios en la cadena de Univisión. Por ello, en la descripción de su post no dudó en señalar que se encontraba sin creer lo que estaba sucediendo diez años después de que ingresó al canal y que, ahora, tendría la oportunidad de trabajar en su país.

«Si le dijera a la Karina de la última foto lo que pasaría 10 años después, no me lo creería. Hoy es un día muy especial, compartirles mi proceso de ciudadanía estadounidense y mi debut en televisión mexicana me tienen con el corazón lleno de GRATITUD», destacó la esposa de Carlos Ponce en redes sociales. Archivado como: Karina Banda Hotel VIP