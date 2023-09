Xander, el hijo transgénero de la cantante Karina

Tal vez el nombre de Cynthia Karina Moreno Elías no diga mucho, pero ocurre todo lo contrario cuando decimos que se trata de la cantante Karina.

En una ocasión, la intérprete de temas como Y si me dice, Sé cómo duele y A quién, no se quiso guardar nada.

«Dios me lo hizo, me lo regalo como vino»

En esta misma charla, la cantante venezolana dijo que hay muchas otras cosas que confundimos como lo natural.

«Dios me lo hizo, me lo regaló como vino. Y yo he acompañado su camino y lo seguiré acompañando hasta el fin de mis días».

También, Karina compartió que cada vez que su hijo Xander tiene un logro, ella lo agarra como si fuera suyo: «Soy tan feliz al verlo feliz».

Además de Xander (Hannah), la artista es madre de Yasha Marcela, quien nació a mediados de 1999.