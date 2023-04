“He estado fuera y disfrutando del país de los Dioses… Espero no haberme perdido nada “, destacó Karen McDougal en un post en Instagram, compartiendo imágenes de sus vacaciones. La ahora actriz, aparece sonriendo y haciendo un gesto de paz con sus manos. La sutil publicación en redes sociales, llamó la atención debido al escándalo en que se vio involucrada.

“¡No veas las noticias!”

En redes sociales, los internautas no dudaron en seguirle la broma a la exmodelo de PlayBoy y declararon que “no debe ver las noticias”, debido a que hay un “escándalo político” que se está desarrollando. Al igual, señalaron que debe seguir disfrutando sus vacaciones e ignorar los dramas políticos que ocurrieron

“Nada importante”, “Nada que ver aquí”, “Gran vista y desearía estar allí. Ven a Las Vegas. Lo único que te habías perdido eran los dramas políticos”, “¡No veas las noticias!”, “Bueno, no veas las noticias”, “No, no te has perdido nada. Disfruta de Vail, y nos veremos de vuelta en Arizona pronto”, “Trump”, señalaron sus seguidores en redes sociales.