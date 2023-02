Karely Ruiz presume su cuerpo: Estalla al recibir huevazos en carnaval

Karely apareció en un atuendo muy carnavalesco color rosa, llamativo y lleno de joyas y brillos. Sin embargo, mientras ella paseaba y saludaba a los fanáticos, la joven recibió ‘huevazos’ por parte de algunos de los espectadores, lo cual la hizo enfurecer bastante.

“O sea me tiran, me agreden ¿qué más sigue? Yo no me meto con nadie yo fui hacer mi jale y ya, si me pagaron por saludar, estar en el carnaval y listo, deberás que están dlv todos los que tiran”, dijo en unas recientes declaraciones según Excélsior. Archivado como: Karely Ruiz presume su cuerpo