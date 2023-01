Karely Ruiz video Babo: “Ya me estoy poniendo de acuerdo con él”

De acuerdo con el portal Marca, la influencer regiomontana había explicado que rechazó la primera invitación debido a que no tenía permiso por parte de su pareja. Sin embargo, reveló que ya está en pláticas con Babo para hacer el nuevo video: “Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale”, aseguró Karely Ruiz.

Al igual que su anterior clip, este tendría dos versiones, uno para YouTube y otro para OnlyFans: “Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad”, sostuvo la estrella de OnlyFans. Archivado como: Karely Ruiz video Babo