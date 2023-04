Recientemente ha levantado grandes sospechas de haber terminado con su fama dentro de la plataforma dedicada a la venta de contenido para adultos, pues se le vio dentro de un restaurante pero no como una comensal, por lo que sus seguidores llegaron a creer que ya no estaba dentro de OnlyFans.

A través de su cuenta oficial de Facebook fue que la misma Karely decidió compartir un par de fotografías que la muestran al interior de un restaurante pero eso no fue todo, lo que llamó la atención por parte de los internautas es que aparece utilizando el uniforme de la cadena ‘Hooters’ compartiendo un breve pero contundente mensaje. Archivado como: Karely Ruiz como mesera.

Los reflectores siguen encima de la gran estrella de las redes sociales y OnlyFans, pues siempre ha causado gran revuelo por sus provocativas fotografías que incluso se ha especulado que a causa de eso muchas parejas se han divorciado, cierto o no, Karely Ruiz se ha posicionado dentro de un gran éxito, pero las polémicas no desaparecen.

Karely Ruiz se muestra como mesera de Hooters

Así fue como la influencer y estrella del OnlyFans le dio uso a sus redes sociales para compartir un par de fotografías usando el característico traje de las meseras de ‘Hooters’ mismo que consta de un short naranja, un top blanco con el nombre del restaurante y por supuesto que no podía faltar el mandil, en una de ellas aparece únicamente Karely Ruiz sin dejar a un lado sus poses sensuales y mirada ‘seductora’ que suele usar,.

En una segunda imagen, Karely Ruiz aparece junto a otro grupo de chicas que forman parte del equipo de meseras de la cadena de restaurantes, dentro de la descripción de la primer fotografía la influencer dejó en claro que “Para que no digan que no aporto nada a la sociedad, ya me puse a jalar”, afirmando que ahora estaría trabajando para el local de comida. Archivado como: Karely Ruiz como mesera.