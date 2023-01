“ La verdad me sorprendió porqué nunca había visto un miembro tan grande así como el de mi amigo Babo. Y dije, esa madr.. me mata, la verdad. Pero, no sé, es muy turbio la verdad… muy turbio “, concluyó la también creadora de contenido.

Usuarios no dudaron en opinar tras confirmar colaboración juntos

Sin embargo, sus declaraciones no terminarían ahí. Pues horas más tarde la usuario @ashlee811 convirtió viral en Tiktok la confirmación de sospechas que recientemente hizo Karely Ruiz en la anterior menciona transmisión en vivo: “El vídeo de Babo está uff… ese Babo es un loquillo. Oigan, yo iba a salir en ese video, se los juro. Pero vamos hacer una colaboración, él y yo, sin nadie más, que sea más perra. Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón, si se va hacer, es una realidad. Lo teníamos planeando desde antes pero yo tenía novio y no me dejó“, reveló Karely. Finalmente, concluyó respondiendo a sus fans que “estaría chido” sentir “las perlas” de Babo, es decir, una modificación en los genitales que consiste en insertar objetos bajo la piel de este.

Tras sus declaraciones, rápidamente gran cantidad de usuarios no dudaron en opinar y escribieron: “La colaboración más esperada”, “Nada más protéjanse”, “Llévalo a la luna en nombre de todas”, “¿Y qué tanto platican? Nada más con un café y directo a la cama”, “¿A poco ella canta?”, por destacar algunos. Da click aquí y aquí para ver las declaraciones dónde Karely anuncia que hará colaboración con Babo tras filtrar sus ‘intimidades’.