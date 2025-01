Karan Brar y Josie Totah, actores de Disney protagonizan un video viral que sorprendió a sus fans

Otros, sin embargo, no estaban tan contentos con la confusión: «No pueden jugar con nuestros sentimientos así, eso no está bien», se quejaron algunos de los fans más apasionados.

La transición de Josie Totah y su impacto en los medios

Este video, además de reavivar los rumores sobre su relación con Karan Brar, también ha llamado la atención sobre la transición de Josie, un aspecto que muchos de sus seguidores desconocían.

Josie Totah, conocida por su papel de Stuart Wooten en Jessie, se declaró públicamente como mujer trans en 2018, lo que generó una gran respuesta dentro de la comunidad.

«Nunca he pensado en mí mismo de ese modo. Mi pronombre es ella. Me identifico como mujer y, en concreto, como mujer transgénero», dijo en su momento. Desde entonces, ha seguido su carrera en proyectos como Saved by the Bell.

El hecho de que el video se volviera viral también trajo a la conversación el impacto de la visibilidad trans en los medios.