Balenciaga rompe lazos con West

La empresa no respondió a múltiples correos y llamadas de The Associated Press para conocer sus comentarios. Un representante de Ye tampoco respondió a una solicitud de comentarios. Ye había colaborado en varias áreas con Balenciaga y su director artístico Demna Gvasalia. La marca también ha tenido una relación activa con Kim Kardashian, la exesposa de Ye, quien ha aparecido en sus campañas publicitarias y ha reconocido a su ex por introducirla a la marca.

Ye fue recientemente suspendido de Twitter e Instagram por publicaciones antisemitas en esas redes sociales, que consideraron que sus publicaciones violaron sus políticas. También ha dado a entender que la esclavitud fue una elección y calificó a la vacuna de COVID-19 como "la marca de la bestia".