Kamala Harris habla de la muerte del líder de Hamás.

La vicepresidenta Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata a la Casa Blanca, afirmó este viernes que la muerte de Yahya Sinwar, líder de Hamás, «puede y debe ser un punto de inflexión» para poner fin al conflicto en Gaza.

Durante un mitin en las afueras de Detroit, Míchigan, Harris hizo un llamado a aprovechar esta oportunidad para terminar con la guerra, traer a los rehenes de regreso a casa y poner fin al sufrimiento en la región.

«Sé que este año ha sido muy difícil debido a la magnitud de la muerte y la destrucción en Gaza, así como por el número de víctimas civiles y el desplazamiento en el Líbano, que es devastador», expresó Harris, subrayando la urgencia de la situación actual.

La vicepresidenta, que ya había manifestado la necesidad de acabar con la guerra, centró su discurso en Míchigan, un estado clave con una significativa población árabe.

VP Kamala Harris makes a statement after the death of Hamas leader and architect of the October 7th attacks on Isreal, Yahya Sinwar.

Well-said, future Madam President! pic.twitter.com/KwMTK4Ffuj

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) October 17, 2024