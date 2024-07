Kamala Harris Lanza Vídeo de Campaña con Lema «Libertad» y Música de Beyoncé.

La vicepresidenta de Estados Unidos y potencial candidata demócrata, Kamala Harris, presentó este jueves su primer vídeo de campaña, destacando el lema de «libertad» y utilizando la música de Beyoncé como banda sonora.

Este lanzamiento marca el inicio formal de su búsqueda de la nominación presidencial tras el anuncio de la no reelección de Joe Biden.

El vídeo, que se lanzó en las plataformas de redes sociales de Harris, busca resaltar una visión contrastante para el futuro de Estados Unidos.

La campaña de Harris utiliza la canción «Freedom» (Libertad) de Beyoncé para subrayar su mensaje.

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024