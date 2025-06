Kamala Harris condena redadas del ICE y despliegue militar en California: “agenda cruel y calculada”

“El objetivo es dividir, infundir miedo y deshumanizar a comunidades enteras”, expresaron voceros de su equipo de campaña.

La crítica de Harris se suma a las voces del gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Ambos funcionarios han rechazado públicamente la orden de Trump y exigido el retiro inmediato de las tropas.

Expertos legales advierten que este tipo de despliegues sin aval estatal podrían violar la ley Posse Comitatus.

My statement on what’s unfolding in Los Angeles. pic.twitter.com/rujs8mrVPK

— Kamala Harris (@KamalaHarris) June 8, 2025