Kamala Harris concederá su primera entrevista a Fox News.

La vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, se prepara para conceder su primera entrevista formal a la cadena conservadora Fox News este miércoles.

La entrevista, anunciada por la cadena este lunes, será conducida por Bret Baier, uno de los presentadores políticos más destacados de Fox.

El escenario elegido para esta entrevista es el estado de Pensilvania, un territorio clave en las próximas elecciones del 5 de noviembre.

La entrevista se emitirá a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el programa ‘Special Report’ de Baier, donde Harris responderá a preguntas durante aproximadamente 25 a 30 minutos.

🚨 Breaking: Kamala Harris agrees to first Fox News interview Wednesday

With three weeks left until Election Day, and amid a packed campaign schedule, Vice President Kamala Harris will sit for her first interview with Fox News.

The network announced Monday that its chief… pic.twitter.com/ul0MYEyzXV

— MAGA-CessPool 🇺🇸 (@DiegoCessPool) October 14, 2024