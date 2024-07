Kamala Harris alcanza el apoyo de suficientes delegados para lograr la nominación demócrata

El mismo lunes pero más temprano, la agencia The Associated Press había informado que la vicepresidenta Kamala Harris había asegurado el respaldo de suficientes delegados demócratas para conseguir la nominación presidencial de su partido.

Esto de acuerdo con un sondeo de The Associated Press, realizado tras la decisión del presidente Joe Biden de no ir por la reelección.

Harris, quien recibió el apoyo de Biden minutos después de que éste anunciara que no aceptaría la nominación presidencial demócrata, trabajó para asegurarse rápidamente el apoyo de donantes, funcionarios electos y otros líderes de su partido.

Cabe señalar que la AP no considera a Harris la nueva virtual candidata del Partido Demócrata.