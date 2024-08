Kamala Harris promete unir a EEUU al aceptar la nominación demócrata

«Estados Unidos, el camino que me trajo hasta aquí en las últimas semanas fue sin duda inesperado. Pero no soy ajena a los viajes improbables», aseguró Harris sobre la nación.

«Una posibilidad de trazar un nuevo camino. No como miembros de un partido o facción, sino como estadounidenses», proclamó ante miles de personas congregadas en un estadio de Chicago.

También lo empleaban para mostrar que sus protestas no eran agresivas.

«A Kamala Harris no se la puede comprar ni se la puede mandar», dijo Warren sobre su ex rival demócrata. Las dos mujeres sirvieron juntas en el Senado.

Beyoncé no asistió a la Convención

Tras los rumores sobre la asistencia de la cantante Beyoncé a la Convención Demócrata, de último momento se confirmó que su asistencia no sería posible en el último día del evento.

De acuerdo con The Associated Press, una fuente involucrada en la planificación de la velada reveló que la intérprete no estaba contemplada.

Las especulaciones sobre una posible aparición sorpresa de la superestrella de la música se extendieron como un reguero de pólvora antes del discurso de aceptación de la vicepresidenta Kamala Harris.

Sin embargo, fue Pink quien amenizó a los presentes e interpretó “What About Us” a dueto con su hija, Willow Sage Hart, de 12 años de edad. Ambas estaban vestidas de negro para protagonizar el emotivo momento.

*Con información de Efe y AP.