Kalimba rompe el silencio tras nueva denuncia en su contra.

Cantante mexicana denuncia a Kalimba por aparente acoso.

Kalimba rompe el silencio. De nueva cuenta Kalimba está enfrentado una nueva denuncia en su contra por supuesto acoso sexual a una cantante mexicana. El pasado miércoles comenzó a circular un video donde la cantautora Melissa Galindo dio a conocer que aparentemente el integrante de OV7 hizo lo imperdonable con ella.

Según con las declaraciones de Melissa Galindo, el cantante habría tocado sus partes íntimas sin su consentimiento mientras trabajaban juntos. El video que realizó de viralizó de inmediato en las redes sociales dividiendo opiniones por parte de los usuarios internautas, ya que esta no sería la primera vez en que Kalimba es acusado por temas de índole sexual.

Denuncian a Kalimba por supuesto acoso a cantante mexicana

“Hace tres años me llamó Kalimba para decirme que estaba abriendo una disquera y que había estado escuchando mi música , que había estado al pendiente de mí y que le gustaba mucho lo que yo hacía, entonces que le gustaría filmarme. En ese momento me pareció una buena idea porque ya lo conocía de hace tiempo y conmigo siempre se ha portado muy bien”, declaró Melissa Galindo en su video.

Posteriormente reveló que decidió firmar contrato con Kalimba y acudió a las instalaciones, "Mientras estaba con él en la disquera me invitó a abrir su concierto en Monterrey y fui, después del show fuimos a cenar los artistas que había invitado él a cantar… Él estaba tomado, yo había tomado dos martinis, yo no tomo mucho, después de la cena Kalimba me llevó al hotel y en el camino en la camioneta me agarró la rodilla".