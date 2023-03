“Yo nunca, nunca he saltado de la cama de una pareja a la cama de mi otra pareja en el mismo día, o sea, de que tenga dos y digas ‘pues ya estuve con… y ya voy para allá’ y que me hallan hasta hecho canciones”, dijo Kalimba. En el Tik Tok señalaron que lo dijo por su triángulo amoroso cuando sostuvo una relación con Alejandra Guzmán y Paulina Rubio mismo que dejó temas como ‘Hey güera’ de la Reina de Corazones y ‘Ese hombre es mío’ de la Chica Dorada. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ . Archivado como: Kalimba balconea infidelidad Erik.

“Yo nunca he salido con dos al mismo tiempo”

Con esto quedó claro que no se refiere a lo más reciente que pasó con Apio Quijano, sino que esas indirectas lanzadas fueron respeto a los romances que Erik Rubín tuvo en el pasado. Pero eso no fue todo, pues Kalimba agregó que, “Yo nunca, nunca he salido con dos al mismo tiempo, parejas claro”, esto lo reveló en uno de los juegos que Karla Díaz realiza con sus invitados en cada programa.

Tal como era de esperarse, de inmediato se hicieron presentes las reacciones por parte de los usuarios internautas dentro de la caja de comentarios, "Pues quien sabe pero hasta le agarró el cuello y no se ve muy incómodo", "Yo digo que si hubo ahí algo", "Que horror", "Y Andrea tanto que vive de las apariencias", "No somos exclusivos de nadie la vida sigue y punto", compartieron algunos internautas.