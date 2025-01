Justin Trudeau renuncia como líder del Partido Liberal y primer ministro de Canadá

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció su renuncia este lunes al liderazgo de su partido.

La decisión llega tras meses de presiones internas y una notable caída en su popularidad.

Trudeau informó en conferencia de prensa que dejará el cargo luego de que su partido elija a un nuevo líder.

Esta renuncia deja al Partido Liberal de Canadá sin un líder a pocos meses de las elecciones legislativas.

#BREAKING: Justin Trudeau has officially resigned as Liberal Party Leader & Prime Minister of Canada pic.twitter.com/2DQsNHKx37

— Made In Canada (@MadelnCanada) January 6, 2025