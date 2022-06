Sin dejar pasar mucho tiempo, el Dr Juan Rivera reveló que este padecimiento afecta al nervio facial: “Además de tener las vesículas de la culebrilla que causan mucho dolor, la persona, y Justin Bieber lo decía, puede tener parálisis en ese lado de la cara, puede ser que no pueda cerrar el ojo, puede tener mucho dolor de oído y puede tener pérdida de audicion”.

El reconocido cardiólogo y corresponsal médico de Univisión , que hace apenas unos días alarmó a sus seguidores al dar a conocer que había dado positivo a coronavirus , no esperó mucho tiempo para compartir un revelador video y asegurar que es muy importante que se sepa más sobre esta ‘erupción dolorosa’.

No pasó mucho tiempo para que seguidores del reconocido cardiólogo reaccionaran a esta publicación: “A mi mamá le dio y a mí cuñada y de una todos decían: ‘llévenla a rezar’. En el caso de mi madre, la medicina fue efectiva”, “La culebrilla le da a las personas que tuvieron varicela o lechina y en un momento de sus vidas sufren de mucho estrés” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“Este ojo no está pestañeando”

Justin Bieber compartió ayer en un video, con sus seguidores en Instagram, donde dice que ha sido diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, mismo que está causándole una parálisis facial parcial. El cantante canadiense, de 28 años, recientemente anunció que había pausado el Justice World Tour debido a la enfermedad, horas antes de su primer concierto programado en Toronto.

El síndrome de Ramsay Hunt es una complicación que ocurre cuando un brote afecta el nervio facial cercano a alguno de los oídos. Puede causar pérdida auditiva, además de parálisis facial: “Como pueden ver, este ojo no está pestañeando, no puedo sonreír en este lado de mi cara y esta narina (orificio nasal) no se mueve”, explicó el intérprete de Baby en la grabación.