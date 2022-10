La Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos, emitió la suspensión mientras considera una moción de seis estados liderados por republicanos para bloquear el programa de cancelación de préstamos. La suspensión ordenó a la administración de Biden que no actuara sobre el programa mientras considera la apelación, indicó la agencia The Associated Press.

No está claro qué significa la decisión para los 22 millones de prestatarios que ya solicitaron el alivio. La administración de Biden había prometido no liquidar ninguna deuda antes del 23 de octubre mientras luchaba contra los desafíos legales, pero se esperaba que lo más pronto que comenzara a borrar la deuda fuera a mediados de noviembre, indicó AP. Archivado como: Justicia EEUU deuda estudiantil

Justicia EEUU deuda estudiantil: ¿Qué pasará con los pagos?

La pregunta crucial ahora es si el problema se resolverá antes del 1 de enero, cuando se espera que se reinicien los pagos de los préstamos federales para estudiantes después de haber estado en pausa durante la pandemia. Se esperaba que millones de estadounidenses cancelaran su deuda por completo bajo el plan de Biden, pero ahora enfrentan incertidumbre sobre si necesitarán comenzar a hacer pagos en enero, indicó AP.

Biden ha dicho que su extensión anterior de la pausa de pago sería la última, pero a los economistas les preocupa que muchos estadounidenses no hayan recuperado la estabilidad financiera después de la agitación de la pandemia. Si a los prestatarios que esperaban la cancelación de la deuda se les pide que realicen pagos en enero, existe el temor de que muchos se atrasen en las facturas y no paguen sus préstamos, informó The Associated Press. Archivado como: Justicia EEUU deuda estudiantil