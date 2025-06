Jurado decidirá pena de muerte para el hispano que mató a policía.

Óscar Rosales fue declarado culpable por el asesinato del cabo Charles Galloway.

Tras el veredicto emitido el viernes, el juicio entra ahora en su fase de sentencia, en la cual un jurado del Condado de Harris deberá tomar la decisión final:

Cndenar al salvadoreño a la pena de muerte o a cadena perpetua por el homicidio capital de un oficial de policía.

Así lo informa Harris County District Attorney en su cuenta de X.

Opening statements in the penalty potion of this trial starts now.

Rosales was found guilty Friday. Now, a jury will decide whether or not he should be put to death for killing Corporal Charles Galloway. #hcdao #harriscounty https://t.co/swqo2r6Jp2

— Harris County District Attorney (@HarrisCountyDAO) June 9, 2025