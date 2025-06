Biden asiste a histórica iglesia afroamericana de Texas en conmemoración del Juneteenth

Segun informa la agencia EFE, joe Biden reapareció este jueves en un emotivo servicio religioso en Galveston, Texas, para conmemorar el Juneteenth, una de las fechas más significativas para la comunidad afroamericana en Estados Unidos.

El evento tuvo lugar en la Capilla Reedy, una iglesia episcopal metodista africana con una historia estrechamente ligada al fin de la esclavitud en el estado.

Con traje azul y corbata a rayas, el expresidente demócrata de 82 años fue recibido con aplausos por los feligreses reunidos para la misa conmemorativa.

Esta aparición pública de Biden se da en medio de un prolongado retiro desde que dejó la presidencia en enero y fue diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata meses después.

