Julissa, la mexicana a la que le quitaron sus hijos por ser lesbiana

«Julissa es una madre responsable, no violenta y en plena disposición y derecho de ejercer la crianza de su hija y de su hijo de seis años», comentó.

Al confirmarle que le gustaban las personas de su mismo sexo, le dijo que no sería buen ejemplo para la bebé y para su hijo de 6 años, a quien también le quitaron.

En octubre del 2022, Julissa se convirtió en mamá por segunda ocasión. No obstante, se la quitaron por ser lesbiana.

Descubrió que el pequeño no estaba registrado, además de que, tras realizarle estudios psicológicos, detectaron que sufría maltratos.

¿Un final feliz?

Semanas después, según reportó el portal Homosensual, Julissa pudo recuperar a sus hijos.

Esto gracias al plantón que hizo frente al Palacio de Gobierno y tras acercarse con los medios de comunicación.

También, por el apoyo que recibió de varias instituciones, como la Red de Madres Lesbianas.

«Estuve cargando piedras y chapeado con tal de conseguir los antecedentes no penales. Y pues la verdad no se me hace justo», expresó la ‘mamá lesbiana’.