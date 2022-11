Ante los comentarios del cantante sin duda alguna quedó claro que a pesar de no verse frecuentemente, el apoyo entre compañeros de la industria musical está más fuerte que nunca y demuestra la hermandad que se puede crear entre solistas, bandas o grupos de regional mexicano.

Fue a través de una grabación compartida por El Heraldo, que se difundió la postura del intérprete de ‘No me idas perdón’ tras conocer lo que les había sucedido a sus compañeros de gremio y amigos Grupo Firme, mientras se encontraban realizando el show de medio tiempo del partido de la NFL en México.

Eduin Caz: “Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje”

Por su parte, El Financiero destaca que el vocalista de Grupo Fime, Eduin Caz ya se pronunció tras vivir el bochornoso momento del abucheo en su participación del show de medio tiempo del MondayNight Football de la NFL, sede en México.

“Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me lleve el día de ayer en Monday Night Football al cual felicito a mis amigos @49ers por el triunfo. Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no pues que les puedo decir no somos moneda de oro”, escribió el cantante.